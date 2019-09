Sto.André dá novo endereço ao monumento a João Ramalho

Aline Melo

30/09/2019



A Prefeitura de Santo André instalou na Praça dos Correios, na manhã de ontem, a estátua de bronze que homenageia João Ramalho, bandeirante português cofundador da Vila de Santo André da Borda do Campo. O monumento, feito em 1953, passou por restauração no atelier do artista José Bernardo Salazar Sancho, na cidade. O novo endereço passou por recente revitalização e está ao lado do Marco Zero do município. Anteriormente, a estátua estava no Paço Municipal, em local de pouca visibilidade, e foi retirada em 13 de junho para receber as melhorias.

“Agora, definitivamente, as coisas estão voltando para o devido lugar em Santo André, até o João Ramalho está voltando para o lugar certo”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Muita gente pode falar que é bobagem, mas não é bobagem, porque essas são as nossas origens, e quem não respeita o passado não consegue governar o presente nem enxergar o futuro”, completou.

A mudança de local da estátua era uma antiga reivindicação da comunidade portuguesa que vive em Santo André. O restauro durou três meses e, nele, foram investidos R$ 143 mil em verbas municipais. “A nossa reivindicação de trazer o João Ramalho para lugar de destaque já tem 15 anos, e finalmente conseguimos. Agora ele foi restaurado e está em um lugar de destaque no Marco Zero da cidade”, comemorou o presidente da Casa de Portugal do Grande ABC, Carlos José Rodrigues.

Zelador de uma escola próxima ao novo endereço da estátua e morador da região Central da cidade, Elmo Santana de Oliveira, 33 anos, fez questão de levar os filhos Caetano, 11, Kaylane, 9 e Lavínia, 3, para o evento. “Achei uma decisão muito boa, porque agora as pessoas realmente podem ver (a estátua) e saber mais sobre a história de Santo André.