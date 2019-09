Câmara desconta de Elian, em média, R$ 7.000 por ausências

Fabio Martins

do Diário do Grande ABC



30/09/2019 | 07:00



A Câmara de Santo André tem descontado, em média, R$ 7.000 mensais dos vencimentos da vereadora afastada Elian Santana (SD), devido às ausências nas sessões legislativas. Impedida pela Justiça de exercer o mandato e, inclusive, frequentar as dependências da Casa, a parlamentar vê os subsídios enxugados na fonte, mesmo diante de pagamento salarial em juízo. Ela é investigada no âmbito da Operação Barbour, da Polícia Federal, deflagrada em novembro, acusada de envolvimento em esquema fraudulento no cadastro do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Elian obteve regularmente os salários entre novembro e fevereiro, data em que o juiz Marcelo Franzin Paulo, da 2ª Vara da Fazenda Pública, acatou liminar de ação popular contra o depósito. À época, se iniciou a quitação em juízo. “(Paulo) Determinou que os pagamentos continuem sendo pagos em juízo, porém, com os descontos referentes a cada sessão que ela não estiver presente”, diz nota da Câmara.

O valor bruto dos contracheques dos vereadores andreense está fixado em R$ 15.031. A maioria dos demais parlamentares recebe cerca de R$ 11,3 mil líquidos ao mês. A última atualização da Câmara em relação à efetivação do pagamento da folha, de agosto, aponta que Elian teve abatimento de R$ 7.125, compreendendo a quantia líquida em juízo de R$ 7.906. O mérito da denúncia ainda não foi julgado. Se condenada, ela não poderá resgatar as quantias. A juíza federal Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira determinou a prorrogação de afastamento da vereadora até o fim da ação.