Motorista de aplicativo é assaltado e agredido em Diadema

Aline Melo



29/09/2019 | 19:56



Um motorista do aplicativo Cabify foi assaltado e agredido, em Diadema, na tarde deste domingo. O condutor atendeu uma solicitação na Avenida Santo Amaro, na Capital, e levou dois indivíduos para a cidade. Chegando ao endereço, mais um homem entrou no carro e anunciou o assalto. Segundo informações da polícia, o motorista não tinha dinheiro em espécie e foi agredido com coronhadas e colocado no banco de trás. O condutor, então, teve os punhos amarrados e os olhos tampados com sacolas plásticas.

Outro bandido entrou no veículo e os quatro criminosos obrigaram o motorista a ligar para o banco e fazer um empréstimo. Seguiram então para o Shopping Praça da Moça, onde realizaram várias compras e depois fugiram. A vítima acionou a Polícia Militar, que levou o homem até a UPA Paineiras, onde foi atendido, medicado e liberado. Os homens estão sendo procurados com auxílio das imagens do circuito de segurança do shopping. O caso foi registrado no 1º DP (Centro).

Dados levantados pelo Diário por meio da Lei de Acesso à Informação mostraram que em 2018, Diadema concentrou 87,5% dos casos de roubo a motoristas de aplicativos ocorridos no Grande ABC.