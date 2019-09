29/09/2019 | 18:43



Um incêndio de grandes proporções atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na região do Rio dos Couros, conforme informações do Corpo de Bombeiros do Estado. A corporação afirma que há uma linha de aproximadamente oito quilômetros de fogo. As autoridades trabalham com a possibilidade de que o incêndio tenha origem criminosa.

Desde sexta-feira, 27, os bombeiros, brigadistas e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) atuam no combate ao incêndio. Focos nas regiões de Sertãozem, Vale Dourado e Tocantizinho foram extintos. Houve chuva, mas não suficiente para o combate às chamas, segundo os bombeiros.

Neste sábado, 28, o efetivo utilizado no combate contava com 24 bombeiros militares, nove viaturas, avião, helicóptero, drone, GPS, abafadores, bombas costais e sopradores, em conjunto com os Brigadistas do Parque. O ICMBIO utiliza quatro aviões Air Tractor. Alguns modelos têm capacidade para lançar três mil litros de água.

A principal dificuldade enfrentada pelos bombeiros no combate às chamas é a grande extensão das áreas atingidas e o terreno acidentado. A Delegacia Estadual do Meio Ambiente foi acionada para investigar as causas do incêndio e localizar possíveis autores.