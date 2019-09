Incêndio atinge refinaria da Petrobras em São José

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



29/09/2019 | 18:46



Um incêndio atingiu, esta tarde, um dique de contenção da Revap (Refinaria Henrique Lage), instalação da Petrobras, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram contidas ao dique, devido a extravasamento de combustível, e que não há risco para a população do entorno. A corporação, no entanto, recomenda precaução aos moradores devido a fumaça na região.

Ainda de acordo com os Bombeiros, 12 viaturas e 31 homens atuam no combate ao fogo. A refinaria fica no bairro Vista Verde.