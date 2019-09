Carla Morando prestigia “L'etape Brasil by Le Tour de France”

Da Redação



29/09/2019 | 18:39



A deputada estadual Carla Morando (PSDB) prestigiou, neste domingo (29), a prova internacional de ciclismo “L ‘ Etape Brasil by Le Tour de France”, na cidade de Campos de Jordão. A parlamentar é autora da lei que incluiu o evento no calendário de festejos do Estado de São Paulo.

O evento é considerado a maior competição de ciclismo da América Latina. Ao todo, cerca de 3.000 atletas, de várias cidades do Brasil, participaram da disputa. A corrida é realizada tradicionalmente no mês de setembro. Há cinco anos ela acontece no Brasil, sendo dois deles na cidade de Campos de Jordão.

Como autora do projeto de Lei, a deputada participou da cerimônia de premiação. “Estou muito feliz de participar do evento. Ainda fui surpreendida com o título de madrinha do L‘Etape Brasil by Le Tour de France. Tenho certeza que acertei em trabalhar por essa atração. Além de fomentar a economia da cidade, estamos proporcionando um evento esportivo, ou seja, qualidade de vida e bem-estar à população”, afirmou Carla.

A parlamentar confirmou que a competição do ano que vem já tem data agendada para acontecer. “A prova está marcada para o dia 27 de setembro de 2020, também em Campos de Jordão. Estou à disposição para incentivar a atração e com certeza fomentar, cada vez mais, o turismo em nosso Estado”, pontuou.