Tradição da profissão é mantida no Grande ABC

30/09/2019 | 07:00



Ao que tudo indica, os jornaleiros já contam com 150 anos de história na vida do País, e tudo teria começado com os negros escravos que saíam pelas ruas da cidade gritando as principais manchetes estampadas nas primeiras páginas de jornais da época. Com centenas de histórias sobre a profissão, hoje é celebrado o Dia do Jornaleiro, comemorado pelo importante trabalho de fazer com que as publicações impressas cheguem à população.

A região possui 354 bancas de jornais ativas, sendo 133 em Santo André, 84 em São Bernardo, 44 em São Caetano, 47 em Diadema e 28 em Mauá, enquanto Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, somados, contabilizam 18.

O jornaleiro de Santo André Genário Cícero Amaro, 59 anos, morador da cidade há 35, trabalha na banca de jornal Catende, na Avenida Itamarati, Vila Curuçá. Ele, que assumiu o lugar que era do pai, afirma que nunca se imaginou em outra área. “Acredito que esse histórico do meu pai tenha passado para mim, e sou muito feliz por isso. Aqui (na banca de jornal) fiz grandes amigos e construí boa parte da minha história de vida”, comenta.

Amaro observa o cenário atual da tecnologia e pontua sobre as vendas, que apresentaram queda durante os últimos anos. “Infelizmente, não é como antes. Hoje, é mais fácil consultar alguma coisa pela internet. Mas confesso que sou fã do impresso, principalmente pela credibilidade na leitura”, conta.

O jornaleiro trabalha com a mulher, Maria José Justino, 53, e fala sobre o que mais admira em seu ponto de trabalho. “Gosto daqui pelo lugar que conquistamos, pela calmaria, pelo ambiente e pelo conforto diário”, contextualiza Amaro.