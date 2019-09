Iza está sentindo diferença na carreira após a entrada no The Voice: - Muita gente nova me conhecendo!

29/09/2019 | 18:11



Iza marcou presença na tarde deste domingo, dia 29, no palco Sunset durante o Rock in Rio. A cantora dividiu os vocais e o espaço no palco com nada mais, nada menos do que um dos maiores ícones da música nacional, Alcione.

Antes mesmo de subir ao palco, Iza parou alguns minutos e conversou com o ESTRELANDO e comentou que diferentemente de muitos jovens, ela não era aquele tipo de fã que acordava cedo, acampava e corria para ficar na grade.

- Eu nunca consegui ficar grudada muito próxima a grade, mas eu gosto muito de povo, gosto de muvuca e eu acho que show bom mesmo é quando está todo mundo cantando junto.

Para quem não sabe, a artista ocupa uma das cadeiras dos técnicos do The Voice Brasil, televisionado pela Rede Globo, e ela comentou se sentiu alguma diferença na sua carreira após a entrada para o reality musical.

- O programa tem 35 milhões de pessoas assistindo por noite e, sério, esse é o maior público que eu já tive em toda a minha vida. Então, tem muita gente nova me conhecendo e eu estou sentindo isso na hora que paro nos aeroportos da vida, na rua e estou gostando muito de receber o carinho do público.

Um dos colegas de trabalho de Iza no The Voice, Michel Teló, é conhecido por faturar muitos prêmios ao longo dos anos no programa e a artista comentou se vai tirar o posto dele de campeão.

- Ele é muito bom no que ele faz. Olha gente, eu não sei não, viu! Mas eu estou curtindo muito, principalmente por estar ao lado deles três [Michel Teló, Ivete Sangalo e Lulu Santos]. E está sendo muito bacana.