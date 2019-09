CTBC, adeus...

Ademir Medici



“A CTBC partiu. Despede-se agora o clube. O jornalista Ivan Lima reuniu imagens mais ou menos datadas. Elas necessitam, porém, de um trabalho a mais, a identificação desta gente que um dia fez esporte no clube que vive seus dias derradeiros na Alameda São Caetano, em Santo André.”

Cf. Memória, 18-9-2019

O apelo de Memória foi ouvido. Ivan Lima movimentou o Facebook que reúne mais de 1.300 ex-funcionários da Companhia Telefônica da Borda do Campo. E quatro fotos ganham identificação.

O CTBC Clube pode mesmo acabar – desde que outro espaço não seja localizado como sede, ou desde que a Telefônica Vivo não lhe estenda uma mão. Mas a história, esta é imortal, se resistirem esforços como os de Ivan Lima.



Agenda

Os 25 anos da Memória Bunge

Fundação Bunge celebra nesta segunda-feira (30) 25 anos de atuação do Centro de Memória mantido em São Paulo.

Em cinco painéis, são apresentados temas como guarda e preservação da memória, disseminação do conhecimento e utilização de acervo como ferramentas estratégicas de gestão.

Seguem-se debate e abertura da mostra Há História em Todo Lugar, que traz um pouco da trajetória do Centro de Memória Bunge neste um quarto de século.

O Centro de Memória Bunge fica à Rua Diogo Moreira, 184, Pinheiros, em São Paulo. E no seu acervo há muito material acerca de empresas do grupo que atuam ou atuaram no Grande ABC. Vale conhecer.

Diário há 30 anos

Sábado, 30 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7184



Manchete – Poupança pagará 36,6%; inflação é recorde: 35,9%

Indústria – Scania lança novos modelos de caminhões pesados e extrapesados, com 200 modificações técnicas.

Santo André – Prefeitura municipaliza saúde e retomará Hospital de Clínicas, o futuro Mário Covas.



Em 30 de setembro de...

1914 – I Guerra. Manchete do Estadão: contra-ataques alemães repelidos; marcha dos belgas sobre Bruxelas; protesto da China contra a invasão dos japoneses.

1969 – Inaugurado o posto de puericultura do Parque Novo Oratório, em Santo André.

1984 – Falece Marcos Andreotti, fundador do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.

- Prefeito Valdírio Prisco inaugurava a Praça Ema Maziero Cardim e o edifício-sede Secretaria de Educação, com o nome do vereador Domingos Bertoldo.

1999 – Inaugurado o Central Plaza Shopping, na divisa de São Paulo com São Caetano.

Hoje

- Dia da Secretária, função surgida nos Estados Unidos, na década de 1930, e, no Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão industrial. Um nome: Aline Cardoso, secretária da coordenadoria de comunicação do Semasa.

- Dia Nacional do Jornaleiro. A união entre o jornal e o leitor, conforme anúncio institucional do Diário publicado há 30 anos

- Dia do Ferroviário. Marca também a criação da Rede Ferroviária Federal em 30 de setembro de 1957.

- Dia Internacional da Navegação

- Dia Mundial do Tradutor



Santos do Dia

- Francisco de Borja

- Gregório (o Iluminador).