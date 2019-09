Ricky Martin anuncia durante um evento que vai ser pai mais uma vez!

29/09/2019 | 17:11



E mais uma família dos famosos está aumentando! Isso mesmo. Ao receber uma premiação durante o Human Rights Campaign National Dinner, em Washington, nos Estados Unidos, neste domingo, dia 29, Ricky Martin fez o anúncio que será pai mais uma vez.

O cantor que tem os seus 47 anos de idade mantém um relacionamento com Jwan e se casaram em meados de 2017. Desde então, os dois são pais de Valentino e Matteo, de 11 anos de idade, e Lucia, que ainda vai completar um ano de vida em dezembro.

Minha família está aqui! Meu marido Jwan, eu te amo, meus lindos gêmeos, Valentino e Matteo, também estão aqui. Eu amo vocês de todo o coração, vocês são a minha força, me inspiram todo dia, me motivam a continuar fazendo o que estou fazendo e vocês são crianças incríveis. Eu amo vocês! Lucia, minha filha, que não está aqui conosco, ficou em casa com a vovó, mas esta também é a luz da minha vida. Aliás! Eu preciso anunciar que estamos grávidos. Estamos esperando [mais uma criança]. Eu amo família grandes, disse o atro durante o discurso.

E que venha com muita saúde, né?