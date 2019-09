Após sair de A Fazenda 11, Drika Marinho bate boca com Nicole Bahls nas redes sociais

29/09/2019 | 17:11



Drika Marinho que foi a primeira eliminada de A Fazenda 11, já chegou em casa e compartilhou um vídeo em suas redes sociais sendo recebida pelos filhos. Mas o que ela não esperava era que a sua amiga de confinamento durante o Power Couple Brasil, Nicole Bahls, aparecia nos comentários para fazer uma crítica.

Isso mesmo, as duas compartilharam alguns meses na casa do reality apresentado por Gugu Liberato e, pelo visto, não tinham uma troca de afinidades tão forte assim. Tudo porque, Drika era de um grupo diferente do de Bahls, e no final do programa ela declarou a sua torcida para Mariana e Daniel e não para Nicole e Marcelo Bimbi. A ex- Panicat parece que não engoliu mesmo o assunto e foi comentar nas redes de Drika.

Vi comentários seus em relação ao meu nome, para começar o voto é livre, você torceu para Mariel, eu por afinidade torci para o Guilherme [peão que disputou a roça com Drika], qual o problema?

A bailarina não perdeu tempo e foi logo respondendo ao comentário:

Sim, o voto é livre. Você quis fazer mutirão contra mim sem necessidade, perder tempo para tentar eliminar uma pessoa é porque não tem muito o que fazer mesmo!

Eita!