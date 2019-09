Zagueiro Joel Carli é ausência confirmada para jogo do Botafogo em Fortaleza

29/09/2019 | 17:04



O Botafogo já está em Fortaleza, a capital do Ceará, para a partida desta segunda-feira contra o Fortaleza, na Arena Castelão, válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca já sabe que não poderá contar mais uma vez com o zagueiro Joel Carli, que sequer viajou com a delegação.

O argentino está fora desde a vitória diante do Atlético-MG por 2 a 1, no último dia 8, quando sentiu um fadiga muscular na coxa e dores na panturrilha. O defensor chegou a participar de treinamentos com bola durante a semana, mas o departamento médico do clube preferiu poupá-lo da viagem ao Ceará.

Dessa maneira, o seu substituto no setor para o confronto contra o Fortaleza deve ser novamente Marcelo Benevenuto, que vem formando dupla de zaga com Gabriel já há três partidas pelo Brasileirão.

Outros dois desfalques certo para o técnico Eduardo Barroca nesta segunda-feira é o lateral-esquerdo Gilson, que foi expulso na derrota para o Bahia na última rodada em Salvador, e o meia-atacante Alex Santana, lesionado. As posições devem ser ocupadas, respectivamente, por Lucas Barros e Gustavo Bochecha, ambos da base botafoguense.

Em compensação, o time carioca contará novamente com o lateral-direito Fernando e o atacante Luiz Fernando, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão e ficam novamente disponíveis para jogar.

Ainda no setor ofensivo, a improvisação do lateral-direito Marcinho no ataque da equipe de General Severiano pode ser opção mais uma vez. Recém-convocado por Tite para a seleção brasileira principal após ser confirmada a lesão de Danilo, da Juventus, o atleta da base do clube já atuou pelo lado direito ofensivo em algumas partidas pela competição nacional.

A provável escalação que Eduardo Barroca mandará a campo, dessa maneira, deve ser: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Lucas Barros; Cícero, João Paulo e Gustavo Bochecha; Marcinho, Diego Souza e Luiz Fernando.

Ainda sem vencer no segundo turno da competição, com 27 pontos o Botafogo ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação e tenta se recuperar na partida desta segunda-feira de uma série de duas derrotas em sequência.