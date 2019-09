Jade Baraldo começa a brilhar no palco descolado do Rock in Rio, o Supernova

29/09/2019 | 16:33



A cantora catarinense Jade Baraldo abriu a programação do palco Supernova do Rock in Rio neste domingo, 29, com sua mistura de indie pop e dançarinos no palco. O espaço é uma das novidades do festival este ano, e abre as portas para artistas jovens que num futuro não tão distante devem ocupar os palcos maiores do Rock in Rio.

Com milhões de visualizações acumuladas em seus clipes bem produzidos no Youtube, a cantora começa a ocupar um espaço no pop romântico contemporâneo com personalidade e músicas de som sintetizado com toques de jazz e MPB.

Com apenas 21 anos completados no sábado, 28, ela apresentou um show compacto para um público ainda pouco numeroso, mas o carisma e a qualidade das músicas, como o hit Brasa, #1 na parada viral do Spotify Brasil, prometem um futuro pomposo para ela.

Com algum atraso, o Rock in Rio finalmente criou um palco oficial para receber bandas novas com potencial de crescimento para o mainstream: o Palco Supernova. O palco fica numa área elevada da Cidade do Rock, com vista para o festival.

"A ideia surgiu do próprio festival, que sempre teve vontade de ter um palco com essa característica: artistas que poderiam estar em espaços maiores em outras edições", explica o curador do Supernova, Roberto Verta. "Também queremos aproximar alguns artistas novos do público do festival."

Segundo o curador, a escalação foi pensada para combinar com o line-up dos palcos principais.