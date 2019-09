Santo André perde e São Caetano empata na Copa Paulista

Anderson Fattori



29/09/2019 | 16:28



Os dois times do Grande ABC que entraram em campo neste domingo, na estreia da terceira fase da Copa Paulista, tiveram resultados opostos. O Santo André recebeu a Ferroviária no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, porque o Bruno Daniel passa por reformas para o Campeonato Paulista e perdeu da Ferroviária por 2 a 0. Já o São Caetano foi até Mirassol e arrancou bom empate com o time da casa, por 0 a 0.

Com esses resultados, a Ferroviária lidera o grupo, com três pontos, contra um de São Caetano e Mirassol. Já o Santo André é o lanterna. Na próxima rodada acontece o clássico regional entre Azulão e Ramalhão, quarta-feira, no Anacleto Campanella. No mesmo dia, às 19h, a Ferroviária recebe o Mirassol.

Grupo 9

O EC São Bernardo, que na sexta-feira empatou por 0 a 0 com o XV de Piracicaba, está na segunda colocação da chave, atrás do Comercial, que venceu o Linense por 1 a 0, em Lins. Quarta-feira, o Cachorrão visita o Bafo, às 20h, em Ribeirão Preto, enquanto o XV de Piracicaba recebe o Elefante, nos mesmos dias e horários.