Leicester City passeia com um 5 a 0 sobre o Newcastle e se mantém em 3º no Inglês

29/09/2019 | 15:21



Campeão de forma surpreendente em 2016, o Leicester City parece disposto a se manter entre os grandes do Campeonato Inglês nesta temporada. Comandado pelo atacante Jamie Vardy - destaque na maior conquista da história do clube -, o time da pequena cidade a noroeste de Londres, jogando em casa, atropelou o Newcastle neste domingo por 5 a 0.

A quarta vitória da equipe na competição - que vinha de bater o Tottenham na rodada anterior - a mantém na terceira colocação, com 14 pontos em sete rodadas, atrás apenas de Liverpool, que tem 100% de aproveitamento, com 21, e o atual campeão Manchester City, que chegou a 16. Com cinco, o Newcastle, por sua vez, amarga a vice-lanterna do campeonato.

O ótimo desempenho da equipe treinada por Brendan Rodgers neste domingo foi facilitado ainda pela expulsão do volante Isaac Hayden por jogada violenta, no final do primeiro tempo, quando os anfitriões ainda venciam apenas por 1 a 0. O placar começou a ser construído com gol do português Ricardo Pereira, acertando um belo chute da entrada da área aos 16 minutos.

Com mais espaço para atacar e sem ser muito incomodado em sua defesa na etapa final, o caminho tornou-se aberto para a equipe da casa impor uma goleada. Em um espaço de apenas 10 minutos a partir dos nove, saíram mais três gols, dois deles anotados pelo ídolo local Jamie Vardy e um contra, marcado pelo zagueiro Paul Dummett.

Já nos acréscimos e com o adversário completamente entregue, o nigeriano Wilfred Ndidi aproveitou rebote da defesa para concluir o marcador, fechando a goleada no estádio King Power e garantindo o terceiro posto na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

Na próxima rodada, o Leicester City terá de medir forças contra o líder Liverpool no estádio Anfield Road, em Liverpool, tentando tirar os primeiros pontos do time treinado pelo alemão Jurgen Klopp no próximo sábado. Já o Newcastle recebe o Manchester United no dia seguinte.