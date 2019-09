Na reta final da gravidez, Letícia Colin exibe barrigão e faz brincadeira sobre Rock in Rio!

29/09/2019 | 15:11



Estamos em época de Rock in Rio e, desde o início do festival, na última sexta-feira, dia 27, o assunto está tomando as redes sociais. Uma prova disso foi que Letícia Colin, que está grávida do primeiro filho, resolveu fazer uma brincadeira enquanto assistia aos shows em sua casa.

Rock in Rio pista premium lotação máxima, brincou a atriz ao exibir sua barriga já na reta final da gravidez.

Mãe pela primeira vez, ela escolheu o nome Uri para seu filho com Michel Melamed. Recentemente, durante sua participação no Altas Horas, a atriz derramou elogios ao amado, afirmando que não teria um filho se não fosse com ele.

- Não teria filho, agora, se não fosse com o Michel. Nosso encontro me fez ter vontade de aumentar o encontro, aumentar a busca, o caminho. Um companheiro para todos os momentos. A gente não sabe como é ser pai, a gente está nascendo. Está nascendo um pai, uma mãe, um filho. Estou muito feliz de viver isso com ele neste momento. É muito bom amar. Viver esse sonho juntos, e todos os outros que a gente ainda vai ter. Obrigada, meu amor, encantou a atriz.