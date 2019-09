Susana Vieira fala sobre a sua saúde, trabalhos, sexo e declara: - Minha ideia fixa é homem!

29/09/2019 | 15:11



Susana Vieira arrumou um tempinho em sua agenda agitada para conversar com o Extra e falar sobre a retomada de trabalhos na TV em Éramos Seis, que vai estrar a sua quinta versão nas telinha da Rede Globo, na próxima segunda-feira, dia 30. A atriz estava afastada da televisão porque tinha tirado um tempo para cuidar da sua saúde física e mental, e pelo o que parece, ela vai voltar com tudo.

- Essa é uma novela mágica, suave, protagonizada por uma grande atriz [Gloria Pires], amiga que nasceu no mesmo dia que eu. Fala de família, não tem assassinato e nem polêmicas. Acho que o público quer um descanso. E Emília, minha personagem, vai ter nuances, não será tão dura. A de Nathalia Timberg [que aconteceu em 1994, no SBT] deve ter sido imponente!

Mesmo no auge de seus 77 anos de idade, Susana não está preocupada e muito menos pensando em abandonar a carreira, e se aposentar.

- Com boas condições física, posso trabalhar até os 90 anos de idade, se eu e Deus quisermos. O que restringe o trabalho é a doença. Em navios, você encontra velhos do mundo inteiro viajando, curtindo a vida. Mas brasileiro aposentado mal consegue comprar o remédio que necessita com o pouquinho que recebe.

Ainda para a publicação, a atriz contou que com ela não tem frescura de beijar algumas bocas na frente de seu filho, Rodrigo, e que ele nem liga para a situação.

- Beijo muito na boca, mesmo quando saio na companhia do meu filho. Conheci um português bonitão no Algarve. Gosto de gente jovem. Homem com 60, 70 anos de idade é chato. É a filha ligando porque está com ciúme, a ex-mulher reclamando da pia pingando... Prefiro a montanha-russa da juventude. Rodrigo não se incomoda, ou melhor, eu já não me incomodo mais se ele se incomoda. Aliás, eu nunca me incomodei, porque sempre dei uma vida maravilhosa para ele. Se o traumatizei, espero que terapeutas o ajudem, porque eu também tenho uma para me ajudar.

Susana Vieira ainda contou que não abriu os seus horizontes em relação a sexo e que sua ideia fixa é apenas com homens.

- Minha ideia fixa é homem. Acho sexo muito importante. É ótimo fazer carinho, ficar abraçado, beijar na boca... Não abro mão disso, não!

Para quem não lembra, a artista entrou em uma batalha contra a leucemia e ela contou que teve medo de morrer e fez muitas orações, mas que nunca fez questionamentos sobre as escolhas de Deus.

- Fiquei com medo de morrer. Quando me falaram que não existia sangue do meu tipo para fazer a transfusão, fiquei desesperada. Falei para a médica: Eu te dou um milhão de dólares se você me arrumar o sangue! Procura em qualquer lugar do mundo!. Meu sangue estava coalhando... Tive que fazer um tratamento com cortisona por seis meses e, depois, a quimioterapia. Nunca questionei Deus, nunca pedi para Ele me curar. Nunca! Não me acho superior aos outros. Por que eu? Porque eu estou viva, ora.

Se todo mundo que passasse por uma barra pesada enfrentasse esses obstáculos com o sorriso no rosto igual a Susana Vieira, tudo seria muito melhor, né?