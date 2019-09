Mila Kunis se recusa a ler livro de Demi Moore que expõe Ashton Kutcher e só quer que essa fase passe logo

29/09/2019 | 15:11



Demi Moore está no foco dos holofotes após ter feito uma série de revelações em sua nova autobiografia, chamada Insite Out. No entanto, ainda que tenha compartilhado diversas informações intimas, o que mais está dando o que falar é a respeito da relação da atriz com Ashton Kutcher, com quem foi casada entre 2005 e 2011.

Na obra, Demi cita o nome do ator em eventos que envolvem sexo a três, uso de drogas, infidelidade e até uma gravidez que terminou em um aborto espontâneo. Tudo isso, é claro, não agradou a atual esposa de Kutcher, Mila Kunis, que, de acordo com o site HollywoodLife, se recusou a ler o livro e só quer que essa fase passe.

- Mila não quer falar sobre o que está no livro ou qualquer outra coisa que pode ser revelada. Ela não quer que Uma Família da Pesada faça qualquer piada com isso, ela quer ficar longe de qualquer coisa envolvendo Demi, revelou uma fonte fazendo referência ao cartoon que Kunis dubla.

O informante ainda destacou que Kunis, que se casou com o ator em 2015, é uma pessoa extremamente privada e que se recusa a ler o livro de Moore.

- [A privacidade] É algo sagrado e especial para ela, então Demi derramar todos esses detalhes é realmente frustrante para Mila. Ela quer ficar longe de tudo e mal pode esperar que isso desapareça.

Juntos, Mila Kunis e Ashton Kutcher têm dois filhos: Wyatt, de 4 anos de idade, e Dimitri, de 2 anos. Eles começaram a namorar em 2014, mas são amigos desde quando trabalharam juntos em That ?70s Show, exibido entre 1998 e 2006.