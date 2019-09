Bruna Marquezine participa de quadro no canal de Giovanna Ewbank e cita Neymar, entenda!

29/09/2019 | 14:11



Bruna Marquezine participou de uma brincadeira no canal do YouTube de Giovanna Ewbank, e claro, as duas deram altas risadas com diversas situações e divertiram muito o público de casa. O objetivo do quadro nada mais era do que responder a perguntas aleatórias com agilidade e quem conseguisse, teria a possibilidade de dar uma tortada no rosto da adversária.

A produção questionou em uma determinada pergunta para as duas responderem sobre três jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, Bruna sem enrolar já saiu falando o nome de seu ex-namorado, Neymar Jr, além de Lionel Messi (craque da Argentina) e Cristiano Ronaldo (craque de Portugal).

Os fãs que não perdem tempo em absolutamente nada, logo assistiram o vídeo em que a atriz participou e comemoraram muito a fala de Marquezine.

Ela só pensou no Neymar na Copa, amo!, comentou uma internauta.

Fico me perguntando como o Neymar consegue ficar longe dela, questionou outro.

Maturidade é citar o ex sem pretensão alguma, brincou mais um fã.