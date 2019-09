Ídolo mexicano, cantor José José morre aos 71 anos

29/09/2019 | 13:35



O cantor e compositor mexicano José José, o "príncipe", que, com sua voz privilegiada, mostrou a milhões que "amar e querer não é igual", morreu neste sábado, 28, no estado americano da Flórida, aos 71 anos, devido a um câncer no pâncreas.

José estava internado em um hospital de Homestead. "Lamentamos o falecimento de José Rómulo Sosa, mais conhecido como José José, ou 'o príncipe da canção'", publicou no Twitter a Secretaria de Cultura do México.

José José teve uma carreira de 55 anos, em que vendeu cerca de 100 milhões de discos, o que o tornou um dos intérpretes de língua espanhola mais bem-sucedidos. Ele foi indicado ao Grammy em nove ocasiões, e suas músicas eram conhecidas em países latinos e de outras regiões.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 65, expressou suas condolências: "Foi um cantor extraordinário. Com suas canções, fez chorar e serem felizes muitos da minha geração."