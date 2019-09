Após polêmica de assédio em A Fazenda 11, Marcos Mion se pronuncia: Não adianta me cobrar uma atitude

29/09/2019 | 13:10



O clima foi de completa tensão em A Fazenda 11 na madrugada do último sábado, dia 28, após Phellipe Haagensen dar um beijo à força em Hariany. A atitude causou revolta entre alguns participantes e o ator ainda tentou explicar que só deu o beijo porque acha a peoa bonita, no entanto, não demorou até que ele fosse acusado de assédio.

A polêmica, é claro, repercutiu rapidamente nas redes sociais e não demorou até que os internautas levantassem discussões no Twitter a respeito do ocorrido. Nesse meio tempo, enquanto alguns questionavam uma suposta expulsão de Phellipe, teve gente pedindo por uma postura da Record TV e de Marcos Mion.

Porém, horas depois do ocorrido, o apresentador decidiu se pronunciar, afirmando que sua opinião pessoal não interfere na decisão da emissora.

A todos os fãs da Fazenda um lembrete: eu não faço a edição do programa, não escolho as imagens e não sou diretor, sou apenas o apresentador. A MINHA OPINIÃO PESSOAL sobre o ocorrido é MUITO ÓBVIA para qualquer um que me segue, mas ela não cabe e não interessa ao programa, escreveu em sua conta pessoal no Twitter.

Não adianta me cobrar uma atitude ou decisão do que deveria ou vai acontecer NO PROGRAMA. Como falei no áudio que a direção me pediu para gravar: a decisão da EMISSORA, dona do programa, será anunciada, por mim, no programa de amanhã. E eu ainda não sei qual é.

Mion ainda falou sobre alguns comentários de ódio que recebeu após a exibição do programa.

Fui ler alguns comentários e fiquei consternado ao ver pessoas dizendo que eu mandei: Pegar pipoca pra assistir ao assédio... Quem assiste ao programa sabe que eu falo isso todo dia! É pegar pipoca pra assistir AO PROGRAMA. Ridículo é eu ter que explicar isso! Logo eu...

Óbvio que Twitter é terra de ninguém e as pessoas se mostram assustadoramente intolerantes e agressivas. Apaguei o Tweet para não dar essa interpretação imaginária de quem tá com raiva da emissora, da situação ocorrida e vem descontar em mim.

Por fim, ele desabafou sobre todo acontecimento.

Para todas as pessoas que me acusam de ser conivente com assédio: por que não entrei lá e expulsei ele (como se eu pudesse!!), ou que desejam que aconteça com minha filha... Eu não sei nem o que falar pra vocês, apenas que vocês me deixam muito, muito triste. Com a humanidade.

Tenso, né? Enquanto isso, na sede de A Fazenda 11 a tensão permanece entre os peões que, assim como todo mundo, esperam por uma posição da emissora.