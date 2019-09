Drake trouxe própria comida ao Brasil e Boninho se irrita com rapper após show

29/09/2019 | 12:11



Parece que a passagem de Drake pelo Brasil não foi das melhores... desde quando chegou ao Rio de Janeiro, para realizar o show principal do primeiro dia de Rock in Rio na última sexta-feira, dia 27, o rapper não atendeu a fãs no aeroporto e ainda não permitiu a transmissão de show por um canal pago da televisão.

Por meio de seu Twitter, ele explicou seus motivos para não liberar a sua apresentação na TV:

Desculpe a todo mundo sobre a transmissão do Rock in Rio. O clima estava imprevisível, já que estava chovendo quando eu subi ao palco, e não sabíamos como ficaria o resultado do show. Peço desculpas em nome da Mãe Natureza... voltarei para mais!

Mas parece que a explicação não agradou o Boninho, um dos diretores da TV Globo. Como resposta à mensagem de Drake, ele não poupou as críticas:

Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer [técnico de luz] embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros.

E parece que o estrelismo de Drake também afetou o Copacabana Palace, hotel em que ficou hospedado. Segundo informações do Extra, o músico até mesmo trouxe sua própria comida. Pois é, além de se recusar a comer as refeições que foram oferecidas a ele, quando desceu ao restaurante do hotel, Drake só comeu a batata trazida por ele e fritada por seu chef de cozinha, que o acompanhou na viagem ao Rio. Além disso, ele não teria dado gorjeta aos funcionários do hotel.

Eita!