Nathalia Dill sobre brigas com Agatha Moreira em A Dona do Pedaço: - Um arranhãozinho ou um roxinho a gente sempre sai

29/09/2019 | 11:11



Nathalia Dill esteve no segundo dia de Rock in Rio no último sábado, dia 28, e aproveitou para conversar com o ESTRELANDO em um dos camarotes da atração! A atriz, como não poderia deixar de ser, comentou sobre as maldades de Fabiana, sua personagem em A Dona do Pedaço:

- As pessoas se surpreendem com ela. Não sabem se gostam ou não. É engraçado, disse.

Quanto às recentes cenas de briga com Agatha Moreira, que interpreta a Jo na trama da TV Globo, a atriz levou no bom humor os pequenos acidentes que acontecem:

- Um arranhãozinho ou um roxinho a gente sempre sai. É normal, brincou.

A atriz em breve irá oficializar a sua união com o músico Pedro Curvello logo que a novela terminar. Ela adianta que está fechando o local, mas ainda faltam vários acertos para a cerimônia, que não será tradicional, como ela já havia adiantado:

- Será mais para encontrar as pessoas que amamos, finalizou.