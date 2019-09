O traço Fernandes

Ademir Medici



29/09/2019 | 07:00



Geograficamente, Luiz Carlos Fernandes respira o ar da região há décadas. Mas o seu traço é universal e pode ser aquilatado pelo conjunto incontável de prêmios conquistados no Brasil e no Exterior. Falem em Fernandes aos artistas gráficos daqui e de fora. Virão elogios e particularidades que enchem de orgulho a Família Diário e a imprensa de uma forma geral.

Semana passada Memória gravou um bate-papo com Fernandes. Irá ao ar durante esta semana. O gancho é a exposição dos rostos em cartaz na Casa da Palavra, em Santo André. São caricaturas em vários estilos, com um título de muita felicidade: A Cara da Palavra. Genial.

“Os desenhos imprimem técnicas variadas, por escolha do artista”, escreveu a jornalista Miriam Gimenes, editora de Cultura&Lazer na notícia publicada domingo falando da exposição.

Pura verdade. E o leitor não imagina a simplicidade do Fernandes. Gênio e modesto. Vocês terão a oportunidade de conferir na gravação que irá ao ar.

Memória não teve dúvidas em consultar o artista se poderíamos publicar todos os trabalhos expostos. A resposta veio com um sorriso franco: “Será uma honra”.

A honra é toda nossa, querido Fernandes. Quantas publicações do mundo inteiro gostariam de ter o seu talento, cotidianamente. Pois saibam, o Fernandes é do Grande ABC, o Fernandes é do Diário.



Agenda

-Reunião preparatória para o 15º Congresso de História do Grande ABC, Santo André 2020

Quando: amanhã, segunda-feira, 30 de setembro

Horário: 14h30

Local: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 5, nos baixos do Viaduto Angelo Gaiarsa, perto da Praça IV Centenário, Centro de Santo André

Público-alvo: sociedade civil, funcionários municipais, professores, estudantes e demais interessados

Organização: Grupo Temático História e Memória



NOTA DA MEMÓRIA

Vai lá, amante da memória. O ambiente é ótimo. As pessoas, amigas. Tem café, água, chá e salgadinho. E tem o mesmo amor pelo estudo da história do Grande ABC. Engrosse este esforço coletivo em prol da construção da identidade das sete cidades. Somos poucos. Vamos nos multiplicar

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 29 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7183



Manchete – Constituinte estadual favorece a Universidade do ABC (UABC) e a Represa Billings.

Santo André – Cidade mantém rebanho de vacas no perímetro urbano: área de 50 alqueires na Chácara Norberto, do Jardim Silvana, junto à Avenida Valentim Magalhães.

Mananciais – Prefeitura de Santo André anuncia uma regional no Parque Andreense.

Cultura & Lazer – Salão do Sapeca, em Santo André, comemora o sucesso do forró, na festa do seu 12º aniversário. Iniciativa de Oswaldo Ricci e Arlindo Ricci (o Sapeca).

O espaço Sapeca foi inaugurado em setembro de 1977. Ao longo da sua história, trouxe grandes nomes, como Luiz Gonzaga.

Na festa do 12º aniversário, uma atração especial: Sueli Pingo de Ouro, cantora e bailarina.

Em 29 de setembro de...

1909 – Lívio Xella nasce no largo da Sé, hoje Praça da Sé, em São Paulo. Veio para Santo André em 28 de setembro de 1929. Aqui fez história como contador, economista, líder empresarial e memorialista. Saudoso colaborador desta página Memória. Coordenador do Movimento SOS Carlos Gomes, em defesa do velho cinema da Rua Senador Flaquer.

1914 – I Guerra. Manchete do <CF160>Estadão</CF>: a marcha dos russos na Áustria; a invasão da Hungria.

1919 – Cerâmica São Caetano, em início de atividades com esta razão social, coloca à venda um caminhão de cinco toneladas. Interessados deveriam procurar o Sr. Carvalho, na própria fábrica, localizada na ‘Estação São Caetano’.

1929 – Fundado, em Santo André, o Vila Pires Futebol Clube.

1939 – Fundado, em Santo André, o Juvenil Piratininga.

Foi seu primeiro presidente Antonio Assumpção, patriarca desta garbosa família de esportistas da cidade e Grande ABC.

- II Guerra. Manchete do Estadão: a Alemanha e a Rússia Soviética teriam resolvido convocar uma conferência para o restabelecimento da paz na Europa.

1959 – Dois dirigentes sindicais de São Caetano vão ao Rio de Janeiro para reivindicar a abertura na cidade de um restaurante do Saps (Serviço de Alimentação da Previdência Social).

Daniel de Souza, presidente do Sindicato da Construção Civil, e Antonio Cândido Lindolfo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, tinham a promessa do prefeito Oswaldo Massei de que a Prefeitura alugaria um prédio para a instalação do restaurante.



