Justin Bieber compartilha foto antiga ao lado de Hailey Bieber e ativa a fúria dos fãs

28/09/2019 | 18:11



Justin Bieber foi literalmente revirar as fotos do baú na última sexta-feira, dia 27, e encontrou uma foto rara em que está ao lado de sua atual esposa, Hailey Bieber quando ainda era bem mais jovem e tinha o tão marcante cabelinho escorrido.

Eu e minha esposa, onde tudo começou!, escreveu Bieber na legenda.

O mais legal de tudo isso é que diversos famosos pararam para comentar na foto do astro, como Kylie Jenner. Mas nem todo mundo entendeu a legenda que o cantor colocou na sua publicação, e claro, algumas críticas começaram a aparecer.

Como assim? Você estava namorando a Selena Gomez nessa época!, disse uma fã indignada.

Lembrando que Justin namorou Selena em meados de 2011 e só teve algum tipo de relação e aproximação com Hailey, em 2015, e a foto parece ter sido tirada na época em que o cantor estava namorando Gomez. Não se sabe ao certo se Justin Bieber já estava tendo algum tipo de relação com Hailey ou se o cantor quis dizer que o relacionamento estava predestinado com a sua legenda.