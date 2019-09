Após fertilização in vitro, Cameron Diaz teria conseguido engravidar, diz revista!

28/09/2019 | 17:10



Cameron Diaz que está no auge dos seus 47 anos de idade pode estar grávida. De acordo com informações publicadas pela revista National Enquirer, na última sexta-feira, dia 27, a atriz que estava tentando engravidar no modo clássico desde 2014, acabou optando por um tratamento de fertilização in vitro.

Cameron está absolutamente radiante! Ela não consegue parar de tocar em sua barriga e pode estar escondendo um aumento da barriga de grávida!, disse uma fonte próxima de de Diaz para a publicação.

Essa mesma pessoa que desabafou para a National Enquirer, comentou que a artista está literalmente se preparando para a gravidez.

Ela está no modo de aninhamento total. Ela está estocando roupas de bebê e até comprou uma cópia (de um livro) O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Se isso não é um sinal (de uma gravidez), não sei o que é!

Lembrando que Cameron Diaz é casada com o músico Benji Madden, de 40 anos de idade.