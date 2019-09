Camilla Camargo comemora o primeiro ano de casamento e diz: Não existe o felizes para sempre!

28/09/2019 | 16:11



Camilla Camargo aproveitou as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 27, para compartilhar uma foto em suas redes sociais, toda trabalhada no preto e branco. Na publicação, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu aparece toda trabalhada em um vestido de noiva ao lado do esposo, Leonardo Lessa, comemorando o primeiro ano de casamento.

A atriz ainda abriu o jogo e fez um verdadeiro textão para o amado sobre o amadurecimento da relação que eles tem.

Quem diria que seria fácil? Quem acha que casar é um conto de fadas não sabe o que é um casamento, não existe o felizes para sempre, mas existe os felizes, os tristes, os que amam, os que perdoam, os que choram, os que riem e tudo isso faz parte e quando você vai passando por cada obstáculo e escolhendo um ao outro, a relação só cresce, amadurece e se fortalece.

E ela não parou por aí. Camilla Camargo continuou a declaração comentando e agradecendo o quando o pai de Joaquim é um homem presente dentro de casa, tanto para ela, quanto para o filho.

É preciso amor, paciência, entrega, resiliência, entre muitas outras coisas e só vale a pena quando a gente olha no olho do parceiro e enxerga o coração, e sabe que existe troca, que existe parceria. O amor é uma dádiva, ainda mais quando se tem na vida alguém que acredita em você, que colhe com você e com quem você sabe que pode contar. A risada com você é a mais gostosa, o sorriso o mais bonito e a alegria a mais sincera. Sou grata, pois tenho o pai pro Joaquim que sei que fará tudo por ele, e que o ama incondicionalmente e que feliz sou de comemorar nossas bodas de algodão com nosso filho. Te amo e ter você na minha vida faz ela valer a pena.