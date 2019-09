28/09/2019 | 16:11



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso resolveram mudar uma atitude. Segundo o jornal Extra, o casal quer evitar a exposição dos filhos nas redes sociais. Os dois são pais de Titi e Bless, que adotaram no Malauí, e tomaram a decisão de mostrar menos as duas crianças na internet.

A garota de seis anos de idade é a filha mais velha do casal e acabou virando uma mini celebridade, com diversas contas fakes fingindo que eram ela.

Os papais famosos criaram até a hashtag #titiseminstagram para os fãs não se confundirem. Agora, com a chegada do caçula, Gioh e Bruno passaram a fazer menos posts com os pequenos e quando acabam postando alguma foto deles é sempre de lado ou de costas.