Princesa Beatrice é acusada de copiar Príncipe Harry e Meghan Markle em anuncio de noivado

28/09/2019 | 16:11



Mais um casamento real para a conta! Princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth II, anunciou o noivado com o magnata italiano Edoardo Mapelli Mozzi. A monarca é a nona na sucessão do trono e foi pedida em casamento pelo empresário, que compartilhou uma série de fotos dos dois em preto e branco e escreveu:

Você nunca ficará sozinha, meu amor. Meu coração é a sua casa. De mãos dadas, hoje, amanhã e para sempre.

Muitos fãs da família real comemoram o noivado, porém outros ficaram chocados com a semelhança das fotos de quando Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estavam noivos. Ambas as imagens são em preto e branco e as noivas aparecem sorrindo com o rosto apoiado no ombro do noivo. A semelhança fez algumas pessoas acusarem a princesa de estar copiando o primo e a ex-atriz. No Twitter, uma usuária escreveu:

A Princesa Beatrice copiou as fotos de noivado de Meghan Markle?

Já outra conta comentou:

Outra espécie de parasitas.

Pesado!