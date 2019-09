No Brasil, Drake começa a seguir Anitta e web, pira!

28/09/2019 | 15:10



Para tudo! O rapper Drake veio ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio, o que rendeu um bafafá por ele ter cancelado a transmissão ao vivo de última hora. Mas o babado não acaba por aí, o artista canadense passou a seguir ninguém menos que Anitta no Instagram, além de outras duas amigas da cantora, Jéssica e Débora.

De acordo com o colunista Leo Dias, após Drake se apresentar no festival ele foi curtir um after party na casa da ex-namorada de Pedro Scooby, organizado pelas amigas da diva. Eita! Mas Anitta não pode comparecer à festa em sua própria mansão, isso porque ela estava realizando um show em Pernambuco. Mas isso não impediu a carioca de comentar um emoji de OK nas fotos que o ex de Rihanna posotu após a apresentação em terras brasileiras. Será que vem uma parceria por aí? Ou um novo affair?

Essa interação pelas redes sociais fez a web pirar, um exemplo disso é o comentário que uma internauta fez:

Acho que está rolando um churrascão na casa da Anitta e o Drake está lá

E outra fez uma piada e colocou até a Rihanna no meio da história:

Riri vem aqui fazer um feat com a Anitta.

Agora é esperar para ver no que vai dar!