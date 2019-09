Filho mais novo de Zezé Di Camargo e Zilu é sócio dos pais e cuida do financeiro do sertanejo

28/09/2019 | 14:11



Igor Camargo, filho mais novo de Zilu e Zezé Di Camargo, se envolveu em uma polêmica por conta do divórcio dos pais. Tudo começou quando a mãe do jovem publicou uma nota lamentando que os filhos haviam ficado do lado do sertanejo na separação. Após isso, o caçula da família repercutiu ao responder a nota e dizer que o pai pode ter errado na traição, mas nunca mentiu em nenhum assunto relacionado a dinheiro.

Mas como Igor sabe disso? Segundo o jornal Extra, o DJ é o único filho do sertanejo e da socialite que é sócio das empresas do ex-casal, que possui um patrimônio avaliado em mais de 57 milhões de reais. Além disso, ele ainda possui uma sociedade em uma empresa com Zezé, avaliada em 200 mil reais. Ainda segundo a publicação, Igor sempre foi muito próximo ao pai e foi o primeiro dos filhos a aceitar o relacionamento da dupla de Luciano com Graciele Lacerda.

Igor ainda respondeu um comentário no Instagram dizendo acreditar que Zezé fez o certo e revelou cuidar do financeiro do pai:

Meu pai fez o justo, traição não tem nada a ver com divisão de bens. Eu só disse que eu sou o financeiro hoje do meu pai, minha mãe era no casamento, então ele escondeu dela mesmo? Eu defendi meu pai sendo chamado de ladrão e defendi contra um advogado marqueteiro. Eu não fiz nada contra a minha mãe.

Que babado!