28/09/2019 | 13:16



O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM), que vai disputar o cargo de novo no ano que vem, apareceu de surpresa num evento do PSDB no Rio e afirmou que "as boas forças" precisam se unir para reerguer a cidade.

"Nós vamos estar juntos para fazer com que o Rio volte a estufar o peito e tenha orgulho da cidade", disse Paes. O evento marca o lançamento do 'novo PSDB' no Rio e anuncia a pré-candidatura da gestora Mariana Ribas à Prefeitura.

Com contornos nacionais, o encontro conta com a presença do governador de São Paulo, João Doria, do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, e do presidente nacional do partido, Bruno Araújo.