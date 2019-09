Namorado de Luana Piovani, Ofek Malka, se derrete pela apresentadora em foto juntos: Amor por todo o mundo

28/09/2019 | 13:11



Após, todo o furacão envolvendo Anitta, Pedro Scooby e Luana Piovani, a apresentadora parece estar muito bem vivendo seu novo romance com o jogador de basquete Ofek Malka. Os dois pombinhos foram para Israel, curtir um festival de música eletrônica juntos. O atleta postou uma foto dos dois durante o show e escreveu na legenda:

Amor por todo o mundo.

A legenda faz sentido, pois os dois se conheceram quando estavam em Ibiza, na Espanha, e agora estão curtindo uma viagem juntos no Oriente Médio. Além disso, Piovani parece estar bem apaixonada, já que recentemente publicou uma foto na praia com o nome do amado escrito na areia e um coração desenhado. Na legenda, ela deixou bem claro que estava contando as horas para reencontrar o namorado. Que fofura!