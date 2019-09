Fãs especulam segunda gravidez de Meghan Markle

28/09/2019 | 13:11



Será que tem bebê no forninho? Meghan Markle está fazendo uma viagem pela África do Sul, para conhecer alguns projetos sociais e iniciativas do país, e os fãs estão especulando que a esposa de príncipe Harry está esperando um segundo filho, tudo isso por conta das roupas que a ex-atriz está usando!

A Duquesa de Sussex deu à luz Archie Harrison, seu primeiro filho, há poucos meses, porém está repetindo os mesmos vestidos que usou quando estava grávida do bebê real e viajava pela Oceania. Meghan repetiu um vestido azul que custa 465 libras, aproximadamente dois mil e 376 reais) e outro vestido longo listrado de mil e 80 libras, cerca de cinco mil e 520 reais. Os fãs da família real começaram as especulações e, segundo o tabloide The Sun, alguns estão acreditando que a ex-atriz está esperando um novo bebê, mas outros pensam que ela só está repetindo looks que gosta e já usou em uma viagem a um país de clima quente, pois assim não precisaria comprar roupas novas.

Os fãs que acreditam na gravidez tiveram suas suspeitas aumentadas por conta de um look que Meghan usou ao visitar o memorial da jovem Uyinene Mrwetyana, uma estudante morta por conta de um feminicídio. A duquesa foi com uma calça jeans e uma blusa branca bem larguinha e alguns já começaram a suspeitar que era para esconder a barriguinha. Será?