Serviço de reabilitação de Santo André vai atender 8.000 pessoas ao mês

Aline Melo

DGABC



28/09/2019 | 12:55



A Prefeitura de Santo André inaugurou, na manhã deste sábado, o Reabilita, Centro Especializado em Reabilitação Padre Heitor de Carli, no bairro Campestre. O equipamento, que contou com investimentos da ordem de R$ 12 milhões, passa a atender pacientes a partir de segunda-feira.

Inicialmente, serão atendidas cerca de 8.000 pessoas ao mês. Durante os próximos 90 dias, o atendimento vai aumentar gradualmente para abranger outras áreas de reabilitação: auditiva, visual e intelectual. Quando estiver com capacidade total, a expectativa é a de que até 12 mil pessoas sejam atendidas por mês. Para o custeio, se R$ 1,2 milhão ao mês, serão 40% de recursos federais e 60% municipais. A ideia é que também sejam aportadas verbas estaduais e que o equipamento possa servir a moradores de outras cidades, se transformando em uma referência regional.



"Este é o 15° equipamento que é entregue nesta gestão, mas, com certeza, é o mais emocionante de todos", afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). "Com o choque de gestão que demos na administração foi possível voltar a investir, mas o gestor não pode perder a sensibilidade. Os equipamentos que a gente entrega só tem importância se eles melhorarem a vida das pessoas e é isso que estamos fazendo hoje", completou.



Segundo dados do IBGE, ao menos 170 mil pessoas na cidade tem algum tipo de deficiência. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2015 apontou que o índice de portadores de alguma deficiência que têm acesso à reabilitação não chega a 40%. "Entregar um centro de reabilitação é dar a oportunidade de essas pessoas serem incluídas na sociedade", destacou a secretária de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Célia Leão. O evento contou ainda com a presença da senadora Marta Gabrili (PSDB) e de Silvia Grecco e seu filho Nickollas, moradores da cidade, que ganharam o prêmio Fan Award, da Fifa, como os torcedores com a história mais cativante. Nickollas tem 12 anos, é deficiente visual e autista e há sete Silvia o leva aos jogos do Palmeiras e narra para ele as partidas. "Nós, mães, sabemos como é a luta pelos nossos filhos deficientes. Como é difícil não ter políticas públicas, serviços de saúde, de educação, de lazer, que os atendam e incluam. Então, hoje, o sentimento é de gratidão", declarou Silvia.