Phellipe Haagensen beija Hariany à força e fãs pedem a expulsão dele em A Fazenda 11

28/09/2019 | 12:10



A madrugada desse sábado, dia 28, foi recheada de polêmicas em A Fazenda 11. Enquanto conversava com Diego Grossi, Hariany começou uma discussão com Phellipe Haagensen. Conforme vão falando cada vez mais alto, Phellipe se aproxima mais da peoa até que, em determinado momento, dá um beijo à força nela.

Na hora, ela se afasta e fica surpresa com a situação:

- Você beijou na minha boca sem a minha permissão. Eu te denuncio, seu otário.

Depois, ao ser consolada, Phellipe novamente se aproxima de Hari:

- Hari, eu não quero que você sinta como se eu tivesse te dado um beijo à força.

Ela, então, pergunta:

- Por que você fez isso então?

E o ator responde:

- Porque eu acho você muito bonita.

Por fim, ela declara:

- Você é louco. Eu tenho um namorado, eu tenho uma família, você tem que me respeitar. Você não pode beijar ninguém que você acha que tem o direito de enfiar a boca.

Incentivada a denunciar o colega de confinamento, Hari estava visivelmente abalada com a situação.

Já no quarto, conversando com Diego, Phellipe ainda declara:

- O que eu mais quero é sair daqui. Eu não preciso disso aqui. (...) Essa menina aí, ela pode falar o que ela quiser, vai lá e me denuncia. Daí eu saio, vou continuar a minha vida.

Ele ainda ouviu diversos xingamentos de Bifão, que afirmou que o peão só faz m***a, desde que entrou na casa.

Eita!

Não demorou para que os internautas logo subissem uma hashtag no Twitter pedindo a expulsão de Phellipe:

Pela Hari, pela Tati, pela Bifão, por TODAS as mulheres que ele desrespeitou. É PHELLIPE EXPULSO com toda certeza!, escreveu uma fã do programa.

Eu não estou acreditando no que vi. Temos um assediador na fazenda. Alguém tira esse escroto de lá pela segurança das meninas!, escreveu outra pessoa.