Cleo Pires não comenta mudanças no corpo, mas revela curiosidade sobre a infância: - Era muito tímida, tinha vergonha de tudo

28/09/2019 | 10:11



Hoje Cleo Pires é considerada um sex symbol e, dona de um corpão, sofreu críticas há pouco tempo por causa de seu visual. Por causa disso, se defendeu nas redes sociais e recebeu o apoio de diversos famosos, inclusive de João Vicente de Castro e Fábio Jr. A beldade esteve no Rock in Rio na última sexta-feira, dia 27, e conversou com o ESTRELANDO.

Em entrevista, a atriz e cantora surpreendeu ao falar que enfrentou problemas relacionados a sua timidez durante a infância:

- Era muito tímida, tinha vergonha de tudo. Na escola, achava que sairia para o recreio e todo mundo ia olhar. Então pegava a minha música preferida e fingia que estava dentro de um videoclipe, disse.

Para o festival de música, Cleo escolheu um look todo preto, que confessou ser sua cor preferida. Questionada sobre as mudanças em sua aparência, a atriz não quis comentar o assunto.