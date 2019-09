Inadimplência do consumidor cresce 2,7%

Da Redação



De acordo com a Serasa Experian, 63,3 milhões de brasileiros estavam com contas atrasadas e negativadas em julho de 2019. O crescimento foi de 2,7% com relação ao mesmo período do ano anterior. O número representa 40,5% da população adulta do País, que deve principalmente para instituições financeiras.

Se comparado a junho, aproximadamente 100 mil pessoas deixaram os registros de contas atrasadas e negativadas – redução de 0,2%. Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, ainda que o número esteja em patamar bastante elevado, a expectativa é que o segundo semestre continue trazendo na comparação mensal uma redução pequena, mas gradativa por conta da melhora no cenário econômico. “Há a expectativa da liberação de parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 13º salário e a restituição do Imposto de Renda, o que deve trazer um fôlego maior”, diz Rabi.

Em julho, a representatividade do segmento de banco e cartões no montante de dívidas foi de 29,3% – o maior desde outubro de 17, quando chegou a 29,6%. Já as contas em haver com financeiras chegaram a 10,4%, o maior desde o início da série histórica, em março de 2016. Juntos, eles representam quase 40% das dívidas do País.

“O movimento revela a grande dificuldade que os brasileiros têm em não conseguir honrar nem os compromissos firmados com esta classe de credores, restringindo o acesso a crédito destas pessoas. Porém, é possível que os efeitos mitigadores (de renda extra neste fim de ano) consigam, a partir dos próximos meses, estabilizar a inadimplência dos consumidores neste segmento”, afirma Rabi.