Shoppings abrem 38 lojas até fim do ano

Diário do Grande ABC



28/09/2019



Dos nove shoppings do Grande ABC, sete receberam novas lojas ou estão com aberturas previstas para os próximos meses, tanto do setor de comércio como de serviços. Embora os complexos de compras não informem quantos estabelecimentos fecharam as portas nos últimos tempos, a pedido do Diário informaram que há 38 novidades a partir deste mês. Isso mesmo em meio a cenário de rescaldo da crise, o que injeta ânimo para a geração de emprego.

“Se andarmos pelos shoppings da região, percebemos que alguns deles ainda têm grande quantidade de tapumes. Experimentamos um crescimento expressivo desse tipo de estabelecimento nos últimos dez anos e, ao mesmo tempo, nos últimos cinco, enfrentamos a mais severa crise econômica dos últimos anos. Temos, portanto, estrutura que expandiu muito e elevou a competição entre eles. Vamos lembrar de quando foi lançado o conceito do estacionamento com a luz indicando onde há vaga livre, mudança pequena, mas que visa dar conforto ao consumidor. É no que os centros de compras estão pensando, ao voltar a atrair novidades, até mesmo para ocupar os tantos tapumes e estimular novamente o consumo”, avaliou o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero.

É fato também que, nos últimos anos, eles têm passado por processo de rediscussão de sua existência, complementou Balistiero. “Então percebemos diferenciais criados, como supermercados, academias, laboratórios, clínicas de estética e restaurantes com boa estrutura que saem do conceito de fast-food. Isso é sintoma de que as cidades ficaram mais violentas, e os centros de compras, por sua vez, são ambientes mais seguros e com apelo de consumo. Em que, por exemplo, a pessoa vai jantar e pode fazer compra. O nome deveria mudar para shopping and services center (centro de compras e serviços). Neste momento, portanto, o shopping ainda é locus interessante de geração de emprego, principalmente em serviços e comércio.”

NOVIDADES

A inauguração que deve criar mais postos de trabalho é a da loja âncora (com tamanho maior em relação às lojas comuns) C&A no Golden Square Shopping, em São Bernardo, prevista para o primeiro trimestre do ano que vem. De acordo com o centro de compras, trata-se de uma das marcas mais solicitadas pelos clientes. A unidade, a sétima da fast-fashion no Grande ABC, ocupará espaço de mais de 2.000 metros quadrados em dois pisos. Segundo a rede, o local terá novo conceito, com ambiente mais clean e intuitivo, nova distribuição de áreas alinhadas a cada categoria de produtos da marca (feminino, masculino e infantil), com a presença de consultores de moda que ajudam na composição dos looks e provadores inteligentes, que permitem a comunicação por meio de botão dentro do provador, para realizar a troca de numeração de peças, por exemplo. Embora a C&A não informe o investimento nem o número de vagas que serão abertas, interessados podem cadastrar currículo no site https://www.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/canda.

Na mesma cidade, o Shopping Metrópole vai ganhar, ainda neste ano, unidades da Pizza Hut, Imaginarium, Autentic Feet e Salsa, contou o superintendente do centro de compras, Marcelo Zaffalon. “Além disso, recentemente foi inaugurada unidade da Mundo do Cabeleireiro, que oferece grande variedade de itens de beleza.”

Em Santo André, o Grand Plaza Shopping informou que, neste mês, os clientes passaram a contar com sete novas opções em lojas. Uma das principais novidades é a Natura, além da Uno Concetto; Botoclinic; Magrelli; Cuor di Crema; My Phone; Frutta e CIA; Romã Rouge; e BUH.

No Shopping ABC, situado no mesmo município, até o fim do ano serão abertos Paris 6 Petit, Reserva, Ashua e YouPlay. Neste mês, foram lançados Jeronimo e Live. “Nossa previsão era conquistar 18 novas lojas em 2019, com as estratégias adotadas mesmo diante de cenário de turbulência da economia, o que refletiu muito na rotina do consumidor. Fechamos o primeiro semestre já com 26 novas operações”, avaliou o coordenador de administração geral da AD Shopping, Claudio Nembri.

Até o fim de 2019, o ParkShopping São Caetano vai inaugurar as lojas John John, Souq, Todo Moda, LeBonTon, Hering Store em novo conceito, além de novo espaço da Dudalina incluindo as marcas Rosa Chá e Bobô. “Em razão do incremento das vendas para o Natal, além das novas operações, possivelmente haverá um aumento nas oportunidades de trabalho”, informou nota do complexo.

O Mauá Plaza Shopping receberá, até o fim do ano, Jeronimo, Popeyes, Splash, Gela Guela e Piticas. Entre agosto e este mês, foram abertas New Era, Anacapri, Bolsaria e Loucas por Batom. “Estamos sempre atentos aos pedidos dos nossos clientes. Acreditamos que as novas operações irão fortalecer ainda mais o nosso mix”, assinalou a gerente de marketing do Mauá Plaza, Ariane Oliveira.

Em Diadema, o Shopping Praça da Moça vai abrir unidades da Pernambucanas e Danny Cosméticos em outubro, Biomundo em novembro e Mania de Churrasco em dezembro. “Mais de 20 contratos foram fechados neste ano, dobrando o volume de negócios com relação ao mesmo período do ano passado”, afirmou nota do centro.