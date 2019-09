Daniel Tossato

28/09/2019 | 07:00



Passados sete meses após receber título de MIT (Município de Interesse Turístico) do governo do Estado de São Paulo, São Bernardo recebeu 8.000 turistas, de janeiro a agosto deste ano. Grande parte dos visitantes integrou o programa de turismo industrial, que promove visitas monitoradas a empresas da cidade.



A quantidade de turistas é 10% maior ao total de visitas que foram feitas durante os 12 meses do ano passado, quando a cidade registrou a presença de 7.268 pessoas.



Com o título recebido do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em fevereiro deste ano, São Bernardo ainda pode oficializar a adesão de seis novas empresas ao programa de visitas monitoradas a indústrias e atingir o números de 18 empresas parceiras vinculadas ao projeto.



Segundo a administração, sob comando do prefeito, Orlando Morando (PSDB), as novas empresas que aderiram ao projeto foram a Volkswagen, B.Grob, Sankonfort, Unipar, Emae/Usina Henry Borden e Braskem. O Executivo não descarta a adesão de outras firmas para o próximo ano.



“O projeto (MIT) em São Bernardo é o melhor case de turismo do Brasil. Sei que não temos a praia mais bonita do Brasil, mas temos as fábricas mais bonitas do País. Conseguimos encontrar um potencial represado na cidade”, declarou Morando.



Por fazer parte dos municípios que detêm o título de MIT, São Bernardo recebe do Palácio dos Bandeirantes cerca de R$ 700 mil anuais para investir em projetos voltados para turismo na cidade.



Uma das primeiras ações do Executivo é a construção do centro turístico da cidade, assim como a montagem de um receptivo turístico para os visitantes da cidade.



“Além disso vamos investir na contratação e formação de tradutores que poderão dar apoio aos turistas que cheguem à cidade. Queremos passar dos dez mil turistas no próximo ano”, complementou o prefeito.



No Grande ABC, há apenas uma estância turística: Ribeirão Pires, que ganha cerca de R$ 4 milhões ao ano para ações no setor.