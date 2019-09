Acusado de matar morador de rua é preso na Argentina

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



28/09/2019 | 07:00



A polícia Argentina prendeu ontem o empresário Marcelo Pereira Aguiar, 36 anos, acusado pela morte do morador de rua Sebastião Lopes dos Santos, 40, em 11 de maio, na Vila Assunção, em Santo André. O criminoso – que estava foragido desde maio – foi encontrado na cidade de Paso de los Libres, na fronteira com o Brasil.

A equipe de reportagem do Diário apurou que Aguiar deve ser extraditado. A tramitação, entretanto, fica a cargo da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) e da PF (Polícia Federal) brasileira. O prazo ainda não foi divulgado.

Na época, o empresário teve a prisão temporária decretada pela Polícia Civil, cerca de dez dias depois de ser reconhecido como o autor dos disparos. A equipe de investigação chegou à identidade de Aguiar por meio de câmeras de segurança que filmaram o momento exato do crime. Como não foi encontrado, o criminoso ficou registrado como procurado da Justiça, o que fez com que fosse relocalizado no país vizinho.

Quando do crime, a polícia conseguiu mandado para buscas na residência do empresário, também na Vila Assunção, onde foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e uma carabina ponto 16, imitação de uma modelo AR-15, além de munição. A arma do crime não foi localizada. Conforme a polícia, embora o empresário seja colecionador de armas, não possui autorização para andar armado.

O empresário, porém, já tinha sido detido em março, em São Bernardo, por falsidade ideológica e porte ilegal de arma. Na ocasião, ele se apresentou como policial em um bar e portava uma pistola 380.

Aguiar é dono de uma pizzaria próximo ao local do assassinato e tem outras duas empresas em seu nome, uma em São Bernardo e outra em Santa Catarina, ambas de assessoria em software. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o motivo do desentendimento entre o empresário e o morador de rua se deu porque Aguiar não gostava da presença de Santos perto de seu restaurante, e se sentia incomodado pelo fato de o homem pedir dinheiro aos seus clientes.

O CRIME

Na noite do dia 11 de maio, Sebastião Lopes dos Santos foi morto a tiros na Rua Visconde de Mauá, altura do número 554, na Vila Assunção, em Santo André. O morador de rua foi atingido no abdômen e braço direito.

Em depoimento à polícia, testemunhas afirmaram que Santos caminhava pela rua quando um homem desceu de um carro Mercedes-Benz, prata, e foi na direção da vítima disparando seis tiros. Os vizinhos disseram ainda que Santos tentou correr, mas caiu poucos metros depois. Os relatos foram confirmados posteriormente por câmeras de segurança das casas.

Os vizinhos afirmam ainda que Santos era alcoólatra e, ocasionalmente, dormia em casa vazia na mesma rua, próximo ao local do crime, além de que costumava pedir cobertores e alimentos em casas da redondeza.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) de Santo André, mas a investigação ficou a cargo da Delegacia de Homicídios do município.

Família não foi avisada sobre captura do criminoso