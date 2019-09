Edgar faz campanha para Fabio Palacio

Raphael Rocha



28/09/2019 | 06:18



O ex-vereador Fabio Palacio (PSD), de São Caetano, se articula para ser candidato à Prefeitura na eleição do ano que vem. Mas chama atenção o bloco que vem se formando em torno de seu provável projeto eleitoral. Nesta semana, o ex-vereador Edgar Nóbrega (PDT) espalhou mensagens de convite para seus contatos em uma rede social convidando para atividade de construção da pré-candidatura. O evento será neste sábado, próximo ao shopping da cidade. A aliança é curiosa pelo fato de Edgar ter sido filiado ao PT durante anos – inclusive, foi candidato do partido ao Paço em 2012, porém, retirou a candidatura após gravação polêmica vir à tona. Em 2016, Edgar tentou vaga na Câmara – recebeu 481 votos – e apoiou Márcio Della Bella (PT) ao Executivo.

Título de cidadão

O vereador José Luís Ferrarezi (PT) recebeu na noite de segunda-feira título de cidadão são-bernardense. Na mesa de autoridades estavam o ex-prefeito Luiz Marinho, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira e os vereadores Tião Mateus e Toninho da Lanchonete, assim como o ex-secretário de Esportes José Alexandre Pena Devesa. “Agradeço demais a todos e todas que puderam estar presentes e sentiram de perto toda emoção desse momento único”, disse Ferrarezi, natural da cidade de Pacaembu, no Interior. A honraria foi proposta pela ex-vereadora Fátima Araújo (PT).

Saída...

Os vereadores Fran Silva e Ivan Silva, ambos do SD, praticamente acertaram o destino político em São Bernardo para o ano que vem. Com a ida do SD para o grupo que dará suporte à futura candidatura do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) ao Paço, a dupla está encaminhada para ir ao PSD, do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), e, assim, se manter no arco de aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB).

...chegada

Ainda sem saber se fica ou não na base de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o PDT sondou a situação do ex-deputado estadual Ramiro Meves. Há quem diga que Ramiro poderia vir candidato a prefeito – ou a vice – pelo partido pedetista no ano que vem. Em 2016, mesmo afastado das urnas há décadas, Ramiro foi escolhido para ser vice na chapa liderada por Tarcisio Secoli (PT) ao Paço. Os dois não foram nem para o segundo turno.

Palmeirenses

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), recebeu ontem, em seu gabinete, Silvia Prin Grecco, sua secretária de Promoção Social, mas que é mundialmente conhecida por ser mãe do jovem Nickollas e por narrar os jogos do Palmeiras para ele, deficiente visual e autista. No começo da semana, Silvia e Nickollas foram premiados pela Fifa com o Fan Award, com a melhor história de um torcedor do planeta. Silvia, Nickollas e Atila têm algo em comum: todos são palmeirenses. Atila, aliás, mantém um cavalinho com a camisa do Palmeiras em seu gabinete.

Palestra

O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT) participa hoje, às 15h, na Câmara de Rio Grande da Serra, de palestra sobre o SUS (Sistema Único de Saúde). Também haverá roda de conversa com as médicas cubanas Yenicey Martniez e Yeniksa Rodrigues Torres, que participaram do programa Mais Médicos. O evento é gratuito.