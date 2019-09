EMTU cria linha para atender UFABC em São Bernardo

Aline Melo

28/09/2019



A partir da próxima terça-feira, alunos e funcionários do campus São Bernardo da UFABC (Universidade Federal do ABC) poderão contar com a nova linha 148EX1, que vai fazer o trajeto entre a instituição e a Avenida Kennedy, no município. O novo serviço funcionará nos dias úteis, com 30 partidas diárias e tarifa de R$ 4,55. Os passageiros terão fácil acesso às principais avenidas da região e integração com desconto, por meio do cartão BOM, para chegar ao sistema metroferroviário.

Na Avenida Senador Vergueiro, os estudantes e funcionários da UFABC poderão fazer integração gratuita com a linha 148TRO e chegar até a Estação São Caetano-Prefeito Walter Braido, da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Para quem quiser usar o Metrô, poderá embarcar na linha 154TRO na Avenida Kennedy, pagando o complemento da tarifa de R$ 1,90, e desembarcar na Estação Sacomã, da Linha 2-Verde. Para garantir o desconto é preciso pagar a tarifa com o cartão BOM.

A nova linha 148EX1 funcionará das 7h às 12h55 e das 17h55 à 0h e estará em operação somente em dias úteis. A expectativa é que o serviço atenda cerca de 10 mil pessoas mensalmente.

PLEITO ANTIGO

O pedido de uma linha que atendesse o campus de São Bernardo da UFABC já tem quase dez anos. Os estudantes, funcionários e também a comunidade que frequenta o campus reclamam da distância entre a universidade e a avenida por onde passam linhas de ônibus e o risco de assaltos, que são constantes no local. Segundo publicação no Diário Oficial, haverá um coletivo, da empresa Trans Bus Transportes Coletivos Ltda, para atender ao trajeto de 15 minutos.

Para o estudante de planejamento territorial Clovis Girardi, 24 anos, que vem acompanhando as discussões, a solução não fecha a demanda, mas atende de maneira provisória ao pleito. “Queremos uma linha intermunicipal entre Santo André e São Bernardo, que faça o trajeto do atual fretado e com a tarifa subsidiada pela UFABC”, explicou.