Alunos da rede estadual fazem ação de prevenção ao suicídio

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/09/2019 | 07:00



Alunos do 1º ano do ensino médio da EE (Escola Estadual) Doutor Celso Gama, em Santo André, distribuíram abraços e mensagens motivadoras aos pedestres que passaram em frente ao Parque Central, na Vila Assunção, na tarde de ontem. A atividade faz parte da mobilização que a unidade desenvolveu durante todo o mês, dentro do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

Professora de educação física e da disciplina projeto de vida – existente em todas as escolas da rede estadual que oferecem o PEI (Programa de Ensino Integral) –, Carla Fernanda Silva explicou que a atividade foi uma forma de levar para a comunidade o trabalho que vem sendo desenvolvido na escola. “O projeto começou dentro das salas de aula, com sensibilização das turmas, e todos foram incentivados a promover uma ação que extrapolasse os muros da instituição”, relatou. A atividade foi coordenada em parceria com a professora de artes Carla Fioretti.

Um dos alunos a participar da ação, Miguel Gustavo de Oliveira Bento, 16, afirmou que a experiência foi melhor do que esperava. “As pessoas foram muito receptivas com a gente e todos elogiaram a nossa iniciativa”, relatou.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

O Setembro Amarelo é uma mobilização nacional de iniciativa do CVV (Centro de Valorização da Vida), do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, e desde 2015 busca conscientizar e alertar a população sobre o suicídio, trabalhando na prevenção do mesmo.

Na região, as prefeituras realizaram diversas atividades ao longo do mês, como rodas de conversa, palestras em escolas e outras iniciativas. Dados da Fundação Seade mostram que o número de casos de suicídio no Grande ABC aumentou 25% em dez anos, passando de 85 ocorrências em 2006 para 107 em 2016.