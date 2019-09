Banda Melim subirá ao palco da 20ª edição de "Meus Prêmios Nick’

Da Redação



29/09/2019 | 07:00



Aguardada premiação no universo teen, a 20ª edição de ‘Meus Prêmios Nick’ não poderia deixar de lado a banda Melim, para aquecer ainda mais o coração do público. A festa, realizada todos os anos pelo canal pago Nickelodeon, vai ao ar dia 19 de outubro, às 19h.

Formada pelos irmãos Gabriela Melim, Rodrigo Melim e Diogo Melim, a banda soma diversos hits e possui influência de diversos estilos musicais. Meu Abrigo, Ouvi Dizer e Dois Corações são alguns dos sucessos do trio.

Melim também coleciona parcerias de sucesso como Um Sinal, com Ivete Sangalo, e Eu Pra Você, com Sandy. No ‘Meus Prêmios Nick’ deste ano eles concorrem às categorias artista musical favorito e hit nacional favorito, com a música Ouvi Dizer.

A cada edição as categorias são renovadas e a premiação bate recorde de votos. Neste ano, são 20 no total e três delas especiais entram na lista para celebrar os 20 anos do MPN: melhor apresentador, melhor show e slime épico.

Os demais shows que vão rolar no palco, além do apresentador (a) que vai comandar uma das noites mais aguardadas pela garotada, ainda estão sob suspense.