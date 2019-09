Governo lança concurso de vídeo para adolescentes

Da Redação



29/09/2019 | 07:00



Com o objetivo de incentivar jovens de todo o Brasil a exercerem a criatividade, mostrar seus talentos e dar o primeiro passo em um dos setores que mais crescem no mundo, o audiovisual, o Ministério da Cidadania lança o edital #amorpeloBrasil. Ao todo, serão premiados 351 vídeos produzidos com celular por jovens de 12 a 18 anos de todos os Estados do País e o Distrito Federal. As produções devem abordar iniciativas que contribuam para a melhoria de vida dos moradores de suas comunidades.

Cada um dos vencedores vai receber prêmios que variam de R$ 3.000 a R$ 20 mil. As inscrições seguem até o dia 12 de novembro e podem ser feitas pelo site www.cultura.gov.br/amorpeloBrasil. O edital foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira.

A expectativa é de que o edital revele talentos do que vem sendo produzido em todo o País, afirma o secretário adjunto da Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo Soares Martins: “A nossa expectativa é que a gente possa não só fazer a mobilização de um grande número de jovens para que eles participem neste processo conosco, mas também ter um registro importante no segmento da nossa sociedade.”

REGRAS - As obras audiovisuais inscritas devem ser gravadas em celular, publicadas em plataformas digitais gratuitas e de livre acesso, ter duração mínima de um minuto e máxima de dois e abordar temas relacionados à promoção da cidadania. É vedada a inscrição de vídeo que aborde discurso de ódio e discriminatório, bem como propaganda política partidária, entre outros itens.