Hora de preparar as malas

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



29/09/2019 | 07:00



A proximidade com o fim do ano gera muita expectativa para aqueles estudantes que estão prestes a encerrar um ciclo acadêmico, seja ele no ensino fundamental ou no médio. Para comemorar a trajetória e as novas etapas estudantis, os alunos têm optado, há alguns anos, pelas viagens com a turma.

Entre os roteiros, destinos com clima quente e muita praia para aproveitar com a galera. De acordo com Lucas Garcia, diretor da Amaze Travel, empresa do Grupo CI, especialista em viagens pedagógicas e de formatura para estudantes do 9º ano, os destinos mais procurados são Angra dos Reis (Rio de Janeiro) e Balneário Camburiú (Santa Catarina); já para os de ensino médio, destacam-se Florianópolis (Santa Catarina), Porto Seguro (Bahia) ou ainda a viagem internacional para o México, em Cancun.

As viagens de 9º ano começam a partir de R$1.800 e vão até R$3.500, com três ou quatro noites de estadia. Já as viagens de 3º ano começam a partir de R$ 1.900 – no caso de Florianópolis – e vão até R$ 9.500 (Cancun), com oito dias de viagem.

“Apesar de não existirem números formais sobre o mercado, a procura pela Amaze para viagens de formatura tem crescido bastante. Hoje observa-se uma grande quantidade de estudantes que estão trocando o famoso baile de formatura pela viagem para realmente eternizar um momento com os amigos. Na Amaze, o número de grupos embarcados tem crescido de 40% a 50% ao ano nos últimos três anos”, exemplifica Lucas.

Heloísa Ferreira Ribeiro, 17 anos, de São Bernardo, é um exemplo da opção pela viagem. “A minha escola estava oferecendo a formatura por um valor quase igual ao da viagem para Florianópolis, então a maioria dos alunos optou por não fazer a formatura e pagar a viagem por ser um investimento em memórias, que com certeza vamos guardar para sempre”, analisou. Heloísa junto aos amigos vão embarcar dia 6 e ficarão no Sul por uma semana. A viagem com a galera da escola não é a primeira. No 9º ano foi a um acampamento com o pessoal da sala. “Me sinto muito sortuda em saber que vou vivenciar uma experiência única como essa outra vez! Agora com amigos mais próximos ainda, da minha escola atual e da antiga reunidos. Com toda certeza essa semana vai ser lembrada por todos nós para o resto da vida como o encerramento de um ciclo no melhor estilo.”

A última pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo aponta que a tradicional viagem de formatura para comemorar a conquista do diploma é um nicho que impulsiona o turismo brasileiro. Em cidades como Porto Seguro (Bahia) – uma das preferidas entre os estudantes –, os passeios chegam a representar cerca de 10% do fluxo de visitantes.

O órgão do governo também faz alerta em relação aos cuidados que devem ser tomados. Antes de contratar a agência de viagem é recomendável que a escola ou os próprios estudantes façam pesquisa sobre os antecedentes da empresa, busquem indicações de antigos clientes e avaliações na internet. O contrato com o prestador de serviço deve descrever em detalhes o que está incluído no pacote. Outra dica é exigir os vouchers e entrar em contato antecipadamente com os hotéis para assegurar que as reservas foram feitas.

Segundo o diretor da Amaze Travel, os pacotes da companhia já incluem o seguro viagem, que possui assistências médica e odontológica durante todo o roteiro, além de enfermeira e médico nos hotéis que trabalhamos. Fica a dica! De resto é aproveitar e registrar esse momento com os amigos.