Notícias da semana - 23 a 29 de setembro

Da Redação



29/09/2019 | 07:00



ECONOMIA

Emprego formal aumenta no Grande ABC em agosto

No período, foram geradas 1.302 vagas, a maioria nos setores de serviços e comércio

A quantidade de oportunidades geradas no mercado de trabalho, em agosto, cresceu no Grande ABC. Esse é o segundo mês consecutivo em relação ao aumento das vagas formais (com carteira de trabalho assinada e, assim, com direitos trabalhistas garantidos).

Em agosto, o saldo (contratações menos demissões) ficou positivo em 1.302 postos de trabalho. Em julho, no azul com 1.098 vagas, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Em ambos os casos, as contratações foram maiores no setor de serviços, que empregou 1.840 profissionais. O comércio também apresentou bom desempenho, com 280 vagas. A indústria e a construção civil, por sua vez, seguem no vermelho, com 154 e 609 demissões, respectivamente.

CULTURA

Concurso andreense elege melhor fotografia

Dentre 360 imagens, registro da Concha Acústica do Parque Central ficou em primeiro lugar

Foto da Concha Acústica do Parque Central ocupou o primeiro lugar no 2º Concurso de Fotografia dos Parques de Santo André. A imagem foi tirada por Priscila da Silva Jóias Cavalheiro, que, como prêmio, ganhou câmera semiprofissional. Ao todo, 360 fotos foram inscritas no concurso.

O segundo lugar ficou para a foto de Ricardo Sala, que registrou o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, e a terceira colocação ficou para Pedro Moura Lenhaioli, que também tirou uma foto no Parque Central.

A seleção das fotos levou em consideração critérios estéticos da imagem, a mensagem transmitida pelo fotógrafo, as relações com o ambiente, criatividade e pertinência ao tema.

O concurso é promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Cultura e a Unidade de Comunicação e Eventos.

ESPORTES

Filho e mãe narradora, de Mauá, levam prêmio da Fifa

A dupla de palmeirenses Silvia Grecco e seu filho Nickollas, moradores de Mauá, ganhou, em Milão, na Itália, o Fan Award, como os torcedores com a história mais cativante da última temporada. Eles venceram eleição popular no site da Fifa e receberam a honraria durante cerimônia de entrega do prêmio ao melhor jogador do mundo, pela sexta vez o argentino Lionel Messi, do Barcelona – ele concorria com o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool.

“Coloquei fone de ouvido para ele ouvir o jogo no rádio. Mas ele tirava o fone”, contou Silvia. Para fazer o filho entender o que se passa nos jogos, ela se tornou sua narradora particular.