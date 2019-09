O que é petróleo?

Tauana Marin

O petróleo é substância oleosa, inflamável (que pega fogo), com tonalidade escura, formada por combinação de moléculas de carbono e hidrogênio e impurezas derivadas do enxofre, nitrogênio, entre outras substâncias. Esse combustível foi formado há milhões de anos pela decomposição de restos de organismos como algas, protozoários e outros seres vivos que compunham o plâncton (micro-organismos que vivem na superfície da água).

Os corpos destes seres vivos (matéria orgânica) formavam depósitos nos fundos dos antigos mares e lagos e, posteriormente, foram cobertos por sedimentos derivados da erosão (decomposição) de rochas antigas. Estes sedimentos acumularam-se com pouca oxigenação e formaram rochas que pressionavam o material orgânico. Nestas condições especiais de pressão e temperatura o petróleo foi formado.

É ele a matéria-prima de muitos produtos dos quais a sociedade consome – desde a gasolina e o óleo diesel, utilizados em nossos veículos de transporte; gás de cozinha; borrachas; plásticos; alguns lubrificantes para indústria e até mesmo energia elétrica.

Existem diferentes tipos de petróleos, o que depende das estruturas físicas e químicas. Tanto a comercialização quanto o preço vão depender destas características. A indústria do petróleo envolve segmentos: a exploração (busca por novas áreas petrolíferas), o transporte (redes de canais que ligam os campos petrolíferos, terminais marítimos e terrestres) e as refinarias (local onde o petróleo é separado e processado para gerar frações que serão transformados nos produtos que a sociedade utiliza).

O Oriente Médio é a região que concentra maior parte das reservas mundiais. Nas Américas, a Venezuela possui as maiores reservas petrolíferas; no Brasil, a exploração do petróleo começou após 1850, mas, hoje, as reservas nacionais suprem metade do consumo interno. Em 1953 foi criada a Petrobras, a grande indústria petrolífera do País.

Você sabia que o uso excessivo do petróleo prejudica o meio ambiente? Derivados, como a gasolina e o óleo diesel, reagem com o oxigênio em processo chamado combustão, o que libera gás carbônico (CO2) e outras substâncias tóxicas

Os antigos hebreus já utilizavam petróleo para acender as fogueiras. Os egípcios para a construção de pirâmides e conservação de múmias. Já os gregos e romanos o utilizavam em armas de guerra

Consultoria de Andrea Ferrari, professora doutora de biologia do Colégio Universitário da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).