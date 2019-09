Conheça os melhores destinos para cada perfil de turista

Redação



As férias de fim de ano estão cada vez mais próximas. Por isso, o ideal é começar a planejar a viagem a partir de agora. Quem ainda está em dúvida para onde ir pode se inspirar na lista de destinos para cada perfil de turista, criada pelo Peixe Urbano.

Destinos para cada perfil de turista

Romântico

Para aquele casal que busca curtir um passeio a dois, Jericoacoara (CE) pode ser a opção perfeita. A cidade possui o pôr do sol mais belo do Brasil, além de extensas faixas de areia para caminhadas e um mar claro e calmo para mergulhos refrescantes.

Gastronômico

Quem faz escolhas com o estômago pode gostar de conhecer Tiradentes (MG). Localizado a 193 quilômetro de Belo Horizonte, o município é conhecido por sua gastronomia regional, recheada de quitutes mineiros, como pão de queijo, doce de leite e polvilho.

Baladeiro

Um dos melhores destinos para os baladeiros é Balneário do Camboriú (SC). Além da bela paisagem e contato com a natureza, o município possui uma vida noturna bastante agitada. Com festas que começam de tarde e vão até a madrugada, a região já chegou a ser apelidada de “Ibiza brasileira”. Além disso, a cidade catarinense abriga duas das melhores baladas de música eletrônica do mundo: a Green Valley e a Warung.

Consumista

Para aqueles que gostam de voltar com a mala ainda mais cheia, uma dica é Foz de Iguaçú (PR). Nesse caso, a ideia é aproveitar a localização e facilidade para conhecer os dois lados da fronteira. No lado brasileiro, é possível explorar o JL Shopping e a Avenida Brasil. Na Argentina, você pode se esbaldar num shopping Duty Free gigantesco. Já no Paraguai, o turista encontra um dos maiores centros comerciais do mundo, na Ciudad del Este.

Cultural

Quem busca conhecimento e paisagens históricas pode gostar de Petrópolis (RJ). Localizada a apenas 65 km do Rio, a região foi fundada em 1843 por Dom Pedro II e é conhecida como “Cidade Imperial”. Além das inúmeras construções de época, o município abriga o Museu Imperial, antiga residência da família real, onde foram preservadas diversas relíquias do período.

Aventureiro

Para quem curte adrenalina, uma opção é conhecer um dos destinos nacionais mais populares do Mato Grosso do Sul. Trata-se de Bonito (MS), que conta com uma beleza natural de tirar o fôlego. A cidade fica localizada a 300 km de Campo Grande e oferece opções de esportes e passeios diversos, desde grutas e lagos subterrâneos, rios perfeitos para a prática de rafting e cachoeiras para rapel. Para os corajosos, a sugestão é desbravar o Abismo Anhumas, uma caverna subterrânea de 72 metros de altura.

